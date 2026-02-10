Il cibo unisce le persone di tutto il mondo. È molto più di un modo per riempire lo stomaco: rappresenta cultura, tradizioni e identità. Da sempre, l’uomo cerca di condividere i piatti, scoprire nuovi sapori e conoscere altre civiltà attraverso il cibo. È un linguaggio universale che supera le barriere, un vero passaporto per il mondo.

Il cibo è vita, non solo un semplice nutrimento. Da quando esiste l’uomo, esiste la necessità di nutrirsi per vivere. Nei secoli, però, il cibo ha visto un’evoluzione nel suo rapporto con il genere umano e oggi, dietro a quello che potrebbe sembrare solo uno “strumento” per proseguire la specie, c’è un mondo immenso fatto di scelte, ricette e modi di essere. Visto che nella nostra classe sono presenti molti alunni di nazionalità straniera abbiamo scelto di fare un “giro per il mondo”, esaminando e confrontando i cibi tipici. Quando si dice che “diverso è bello” è proprio così! Cina, Marocco, Tunisia, Albania, Romania e Huruguay, un vero e proprio tour gastronomico alla ricerca delle differenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vero passaporto per il mondo . Il linguaggio universale del cibo

