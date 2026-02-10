Venti anni di passione brasiliana | gli Asuma Quartet alla Podesteria Bergomi

Gli Asuma Brazilian Quartet tornano in concerto a Piacenza. Dopo aver portato la loro musica in tutta Italia, venerdì 19 febbraio si esibiranno alla Podesteria Bergomi. La band brasiliana, con vent’anni di esperienza, continua a coinvolgere il pubblico con il suo ritmo travolgente.

Gli Asuma Brazilian Quartet continuano incessantemente la loro ricca stagione di concerti che giovedì 19 febbraio toccherà anche la provincia di Piacenza. Saranno infatti ospiti de La Podesteria Bergomi di Gazzola, un luogo davvero magico dove eleganza, stile e cultura culinaria incontrano l'arte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

NOTE DI SAMBA E SAUDADE SOTTO IL CASTELLO Venerdì 6 Febbraio - Ore 21:00 Centro Colosseo, Via Madonnina, 2 Montesolaro Con gli ASUMA Brazilian Quartet Ingresso offerta libera Posti limitati! Prenota il tuo posto: 335.6957228 i - facebook.com facebook