Bergomi | L’Inter da 5 anni sempre gli stessi problemi da anni dico che ha bisogno di questi tre acquisti

Nel corso dell'appuntamento "After Party – Best of Europe" su Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato con lucidità il momento dell'Inter, soffermandosi soprattutto sulla doppia sconfitta rimediata nel derby e al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Partendo dal gol subito al 93', lo "Zio" ha messo a fuoco il tema delle marcature sui calci piazzati: "Che tu difenda a zona o a uomo, i gol puoi sempre prenderli. L'Inter viene considerata una squadra forte fisicamente, ma in realtà – tolti i difensori, un attaccante e qualcosa a centrocampo – è mediamente una squadra di statura bassa. Ecco perché Chivu ha scelto la marcatura a zona: se la adotti devi però essere rapido ad attaccare la palla.

