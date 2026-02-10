Veneto-Cina | Consigliere regionale a un evento privato missione a spese personali e simboli istituzionali donati

Il consigliere regionale del Veneto, Alessio Morosin, ha partecipato a un evento privato in Cina. È stato invitato dal governo locale di Shenyang per l’inaugurazione del “Shenyang Museo del Gelato Michielan” a Dadong. Morosin ha sostenuto il viaggio con fondi personali e ha portato in dono alcuni simboli istituzionali. L’evento si è svolto senza coinvolgimenti ufficiali della regione, e il consigliere ha scelto di partecipare in modo indipendente.

Il consigliere regionale del Veneto, Alessio Morosin, della "Liga Veneta con Morosin", ha partecipato a un evento in Cina, all'inaugurazione del "Shenyang Museo del Gelato Michielan" nella città di Dadong, Shenyang, su invito del Governo popolare locale. La sua richiesta di una missione ufficiale a carico del Consiglio regionale è stata però respinta, pur ottenendo la possibilità di consegnare simbolici omaggi alle autorità cinesi: la bandiera del Veneto e una targa con il leone dorato. La vicenda, emersa il 10 febbraio 2026, solleva interrogativi sull'opportunità di sostenere iniziative private all'estero con risorse pubbliche, e sull'interpretazione del ruolo istituzionale dei consiglieri regionali.

