Relazioni istituzionali studenti dell' università palermitana volano in Cina | tappa a Chengdu

Gli studenti del corso di laurea magistrale in International Relations dell’Università di Palermo sono in viaggio a Chengdu, Cina, nell’ambito di un accordo Pis. Accompagnati dal professore Salvatore Casabona, hanno partecipato a una visita ufficiale del console generale, approfondendo le relazioni istituzionali tra Italia e Cina e consolidando le conoscenze pratiche nel loro percorso accademico.

