Vendita Amsef istanza per lo stop Anselmo e Nanni | Atto da bloccare Illegittime le delibere del Consiglio

Fabio Anselmo e Davide Nanni chiedono di bloccare la vendita di Amsef. Hanno presentato un documento di circa quindici pagine, in cui contestano le delibere approvate dal Consiglio. La richiesta mira a fermare l’operazione, giudicata illegittima, e i due politici si preparano a portare avanti la loro battaglia legale.

È un lavoro lungo, meticoloso. Sono circa quindici i fogli che compongono la richiesta avanzata dal capogruppo della civica Fabio Anselmo e dal collega del Pd, Davide Nanni. La richiesta è chiara: annullare le delibere sulla cessione di Amsef da parte del Comune. Non è solo un atto politico, è qualcosa di più. La conclusione a cui arrivano gli esponenti di minoranza è il rilievo della " palese illegittimità delle delibere ". Le motivazioni sono contenute già nel titolo della quinta pagina del lungo report: "Travisamento dei fatti – si legge – difetto di istruttoria, inesistenza manifesta di atti e documenti, erroneità e contraddittorietà, nonché manifesta irragionevolezza e illogicità degli atti deliberativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Amsef è in vendita, scatenando le proteste dei sindacati che chiedono l’interruzione della procedura.

