Amsef è in vendita i sindacati protestano | chiesto lo stop dell' iter Timori per i lavoratori

Amsef è in vendita, scatenando le proteste dei sindacati che chiedono l’interruzione della procedura. Le sigle sindacali FP CGIL, Uil Trasporti e FIT CISL si sono incontrate con i vertici di Ferrara Tua per discutere delle preoccupazioni riguardanti i lavoratori coinvolti. La questione accende i riflettori sulla tutela occupazionale e sul futuro dell’azienda.

Amsef in vendita e i sindacati non ci stanno. Come riportato da Fp Cgil, Uil Trasporti e Fit Cisl, nel pomeriggio di giovedì 11 le stesse sigle avrebbero incontrato i vertici di Ferrara Tua, alla presenza del presidente Luca Cimarelli, della direttrice generale Olga Mantovani e dell’assessore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Amsef, cambio di governance. I sindacati a Ferrara Tua: "Pronti a opporsi alla decisione" - Cgil, Cisl e Uil: "Inaccettabile che si sia negato ai lavoratori la possibilità di essere internalizzati ... Secondo msn.com

Amsef, cambio della governance. Ferrara Tua vuole cedere le quote: "Vanno salvaguardati i lavoratori" - Subentrerà un nuovo proprietario e decadrà l’attuale assetto dirigenziale. Come scrive msn.com