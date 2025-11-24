Risolto un cold case di 22 anni fa | 3 arresti a Palermo

AGI - Era un cold case di mafia l'omicidio di Antonio Pelicane, commesso 22 anni fa, il 30 agosto 2003, in corso dei Mille a Palermo: i carabinieri del Comando provinciale di Palermo, insieme con i colleghi dei Comandi di Napoli e Cuneo, hanno arrestato tre persone, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, appartenenti alla famiglia mafiosa di Villabate, di età compresa tra i 52 e i 65 anni: due di loro si trovavano già in cella per altri reati. L'accusa ora è di concorso in omicidio premeditato con l'aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Agi.it

