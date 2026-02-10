Valentina Corti torna in scena al Teatro degli Eroi di Roma, dove interpreta “60 Notturno”. La attrice si descrive come una persona che si risveglia camminando scalza sul prato e si emoziona davanti all’alba. Parla anche del suo lato protettivo verso il marito e di come si senta un gatto che rinasce. La sua performance, in programma fino all’11 febbraio, promette di portare in teatro un’energia autentica e spontanea.

È in scena, nel ruolo di una giornalista, al Teatro degli Eroi nella Capitale fino il 10 e l'11 febbraio, con “60 notturno”, mentre dal 19 al 22 e dal 26 al 28 dello stesso mese sarà protagonista, allo SpazioArte Taetro di Roma, nello spettacolo “Dietro l’obiettivo” nei panni di Lee Miller, musa di Man Ray, modella e fotoreporter che ha raccontato le guerre e gli orrori dei campi di concentramento. Valentina Corti, attrice romana 40enne di cinema e teatro, che già abbiamo conosciuto nel film horror “Antropophagus: le origini” e nelle serie tv “Un medico in famiglia”, “Trilussa” e “Altri tempi”, si racconta nella rubrica “Leggo di te”, svelando passioni, sogni e paure. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Valentina Corti: «Rinasco camminando scalza sul prato, mi emoziono davanti a un?alba. Verso mio marito sono molto protettiva. Rinascerei gatto»

Approfondimenti su Valentina Corti

