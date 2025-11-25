Pandoro-gate la procura di Milano chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni | Ho agito in buona fede

Tpi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una condanna a un anno e 8 mesi per il reato di truffa aggravata: è quanto richiesto dalla procura di Milano durante l’udienza predibattimentale per il cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda che vedono imputata l’influencer per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha chiesto la condanna, sempre a un anno e otto mesi, anche per Fabio Maria Damato, ex braccio destro dell’imprenditrice digitale, mentre per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID, è stato chiesto un anno. Nella vicenda era inizialmente coinvolta anche  Alessandra Balocco, amministratore delegato dell’azienda dolciaria, recentemente scomparsa. 🔗 Leggi su Tpi.it

pandoro gate la procura di milano chiede un anno e 8 mesi per chiara ferragni ho agito in buona fede

© Tpi.it - Pandoro-gate, la procura di Milano chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni: “Ho agito in buona fede”

Altri contenuti sullo stesso argomento

pandoro gate procura milanoChiara Ferragni, stangata della Procura sul Pandoro Gate: chiesti 1 anno e 8 mesi, cosa ha detto in aula - Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata: la Procura ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Da donnaglamour.it

pandoro gate procura milanoChiara Ferragni, la Procura di Milano ha chiesto per lei un anno e otto mesi di reclusione - Si tratta della vicenda del Pandoro Gate e delle uova di Paqua per cui l'imprenditrice digitare era stata accusata di truffa aggravata. Secondo news.fidelityhouse.eu

pandoro gate procura milanoPandoro Gate, la Procura di Milano chiede un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni - Un anno e 8 mesi: è la richiesta di condanna formulata dalla procura di Milano per Chiara Ferragni nel processo che vede la nota influencer imputata per truffa aggravata in relazione alle sponsorizzaz ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pandoro Gate Procura Milano