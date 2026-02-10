Urban Trek - La rinascita delle borgate

Domenica 15 febbraio si terrà un urban trek nel quartiere sud-est di Roma. Partecipanti affronteranno un percorso tra i vicoli meno conosciuti della città, scoprendo angoli nascosti e storie di ieri e oggi. L’evento intende far conoscere un lato diverso di Roma, tra passato e presente, attraverso tappe che svelano luoghi caratteristici spesso dimenticati.

Domenica 15 febbraio ci sarà un urban trek alla scoperta del quadrante sud-est della città: tante le tappe che porteranno a scoprire luoghi caratteristici e poco conosciuti di Roma in un connubio di presente e passato.I murales del Quadraro, a testimonianza delle fasi della Resistenza Romana, Via.

