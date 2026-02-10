Salvatore Di Carlo torna a parlare della rottura con Teresa Cilia. In un’intervista, l’ex tronista rivela dettagli sulla fine del matrimonio e sui motivi che li hanno portati a lasciarsi. Le parole di Di Carlo sono dirette e senza filtri, mentre racconta cosa è realmente successo tra lui e Teresa. La loro storia d’amore, lunga e segnata da alti e bassi, sembra ormai conclusa da tempo. Ora, entrambi cercano di andare avanti, anche se il passato continua a fare parlare.

Salvatore Di Carlo torna a parlare della fine del matrimonio con Teresa Cilia, conosciuta a Uomini e Donne. In un video pubblicato su Instagram, l’ex corteggiatore risponde alle accuse che lo inseguono da anni e chiarisce un punto su cui, dice, è stato etichettato troppo a lungo. Nello stesso intervento affronta anche la vicenda legata a Mediaset e Raffaella Mennoia, spiegando come avrebbe vissuto quel periodo e cosa avrebbe capito col tempo. Anche Federico Mastrostefano fuori da U&D? Il suo gesto social Uomini e Donne news: Salvatore di Carlo rompe il silenzio. Salvatore Di Carlo racconta di aver letto molti commenti sotto il suo ultimo post e di aver capito che, per una parte del pubblico, la sua storia è rimasta “già scritta”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa Cilia

Approfondimenti su Uomini Donne

Salvatore Di Carlo rompe il silenzio e difende Raffaella Mennoia.

Teresa Cilia si è trovata a rispondere a una domanda imbarazzante su Maria De Filippi durante una recente intervista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica al comunicato di Brando Ephrikian dopo le sue scottanti rivelazioni; Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 febbraio: Ciro contro Martina, Sabrina incassa e Mauro chiude con Gemma; Uomini e Donne: Gemma insiste, Mario frena ancora e Raien chiede chiarezza a Sara; Uomini e donne, fuggi fuggi di corteggiatrici: Sara riparte da Mattia.

Chi è Ciro Solimeno tronista Uomini e Donne/ Rivelazione choc su trono di Martina De Ioannon, scuse in studioChi è Ciro Solimeno, tronista di Uomini e Donne che fa una rivelazione choc sul trono di Martina De Ioannon. ilsussidiario.net

Federico Cotugno commenta il suo percorso dopo Uomini e Donne: Mi ha aiutato molto a lavorare su me stessoA Uomini e Donne è stato un duro colpo per Federico Cotugno scoprire di non essere la scelta di Cristiana Anania, lui era convinto che lo avrebbe ... ilsipontino.net

salvatore di carlo racconta la verità sulla rottura con teresa cilia Salvatore Di Carlo, ex marito di Teresa Cilia, rompe il silenzio e risponde alle accuse che circolano da tempo sul loro rapporto. In un video pubblicato sui social, Salvatore ha chiarito: “Mi hanno - facebook.com facebook

no dai questa non può essere teresa cilia x.com