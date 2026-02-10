Uomini e Donne | rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa Cilia

Da anticipazionitv.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Di Carlo torna a parlare della rottura con Teresa Cilia. In un’intervista, l’ex tronista rivela dettagli sulla fine del matrimonio e sui motivi che li hanno portati a lasciarsi. Le parole di Di Carlo sono dirette e senza filtri, mentre racconta cosa è realmente successo tra lui e Teresa. La loro storia d’amore, lunga e segnata da alti e bassi, sembra ormai conclusa da tempo. Ora, entrambi cercano di andare avanti, anche se il passato continua a fare parlare.

Salvatore Di Carlo  torna a parlare della fine del matrimonio con Teresa Cilia, conosciuta a  Uomini e Donne. In un video pubblicato su Instagram, l’ex corteggiatore risponde alle accuse che lo inseguono da anni e chiarisce un punto su cui, dice, è stato etichettato troppo a lungo. Nello stesso intervento affronta anche la vicenda legata a Mediaset e Raffaella Mennoia, spiegando come avrebbe vissuto quel periodo e cosa avrebbe capito col tempo. Anche Federico Mastrostefano fuori da U&D? Il suo gesto social Uomini e Donne news: Salvatore di Carlo rompe il silenzio. Salvatore Di Carlo racconta di aver letto molti commenti sotto il suo ultimo post e di aver capito che, per una parte del pubblico, la sua storia è rimasta “già scritta”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne rivelazioni di salvatore di carlo sulla rottura con teresa cilia

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: rivelazioni di Salvatore Di Carlo sulla rottura con Teresa Cilia

Approfondimenti su Uomini Donne

Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, difende Uomini e Donne e Raffaella Mennoia: “Devi essere grato a chi ti aiuta”

Salvatore Di Carlo rompe il silenzio e difende Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e la domanda imbarazzante su Maria De Filippi: la risposta

Teresa Cilia si è trovata a rispondere a una domanda imbarazzante su Maria De Filippi durante una recente intervista.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica al comunicato di Brando Ephrikian dopo le sue scottanti rivelazioni; Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 febbraio: Ciro contro Martina, Sabrina incassa e Mauro chiude con Gemma; Uomini e Donne: Gemma insiste, Mario frena ancora e Raien chiede chiarezza a Sara; Uomini e donne, fuggi fuggi di corteggiatrici: Sara riparte da Mattia.

uomini e donne rivelazioniChi è Ciro Solimeno tronista Uomini e Donne/ Rivelazione choc su trono di Martina De Ioannon, scuse in studioChi è Ciro Solimeno, tronista di Uomini e Donne che fa una rivelazione choc sul trono di Martina De Ioannon. ilsussidiario.net

Federico Cotugno commenta il suo percorso dopo Uomini e Donne: Mi ha aiutato molto a lavorare su me stessoA Uomini e Donne è stato un duro colpo per Federico Cotugno scoprire di non essere la scelta di Cristiana Anania, lui era convinto che lo avrebbe ... ilsipontino.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.