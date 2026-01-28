Uomini e Donne Teresa Cilia e la domanda imbarazzante su Maria De Filippi | la risposta

Teresa Cilia si è trovata a rispondere a una domanda imbarazzante su Maria De Filippi durante una recente intervista. La ex tronista si è lasciata andare a qualche dettaglio inaspettato, facendo salire l’interesse tra i fan. La vicenda, raccontata anche nel format di Fabrizio Corona, ha acceso i riflettori ancora una volta sulla sua figura e sui retroscena della trasmissione.

Teresa Cilia torna al centro dei gossip per un retroscena legato a Uomini e Donne e a una vicenda raccontata in Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. Nella parte in abbonamento del programma emerge una telefonata che avrebbe coinvolto l’ex tronista e che, in poche ore, ha acceso discussioni e critiche. Il punto è una domanda piuttosto particolare ricevuta su Maria De Filippi, alla quale avrebbe reagito con una risposta chiara. Ex di U&D visto in compagnia di una tentatrice di Temptation Island Uomini e Donne gossip: il retroscena raccontato in Falsissimo. Nella parte in abbonamento di Falsissimo viene riportato un retroscena che coinvolge Maria De Filippi e Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo la pausa natalizia, Uomini e Donne si prepara a riprendere le trasmissioni con nuove registrazioni e trame in sviluppo.

