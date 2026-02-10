Maria De Filippi ha sorpreso tutti con una scelta inattesa. La nuova tronista di Uomini e Donne potrebbe arrivare direttamente da Amici, scatenando polemiche e curiosità tra i fan. La domanda che circola è se questa decisione cambierà il modo di approcciare il programma. Nel frattempo, il pubblico si divide tra chi la accoglie con entusiasmo e chi invece critica la scelta. La presentazione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Uomini e Donne torna al centro del gossip grazie a un momento leggero nato ad Amici, ma capace di trasformarsi in un vero tema di discussione. Durante una puntata del talent, una battuta di Maria De Filippi ha acceso subito studio e social, facendo immaginare uno scenario insolito: una prof di danza nel ruolo di tronista. Tra clip rilanciate online, teaser che alimentano i sospetti e voci che parlano di un’idea tutt’altro che campata in aria, l’ipotesi ha iniziato a prendere forma. Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo Maria De Filippi invita Alessandra Celentano a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la nuova tronista arriva da Amici? Maria De Filippi fa discutere

