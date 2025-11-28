Siria Pingo nuova tronista di Uomini e Donne? L’appello a Maria De Filippi | Sono pronta

Uomini e Donne, Siria Pingo sarà la prossima tronista? . Siria Pingo è diventata nota nel 2024 grazie alla sua partecipazione a  Temptation Island  con l’ex fidanzato Matteo Vitali. Il programma non li aveva divisi ma qualche tempo dopo hanno deciso di dirsi addio. Siria Pingo (Foto Ig @siriapingo) Sui social lei aveva spiegato che da tempo non andavano d’accordo, non condividevano nulla e lei voleva di più in una relazione, una persona più presente. Dopo la rottura erano rimasti in buoni rapporti, poi le cose sono cambiate. Intervistata dal  settimanale Mio  ha svelato: “Non ci siamo più né visti né sentiti. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

siria pingo nuova tronistaSiria Pingo nuova tronista di Uomini e Donne?/ L’ex volto di Temptation Island svela: “Sarei pronta” - Mi incuriosisce”, e su Matteo Vitali svela la reazione alla nuova liaison dell’ex fidanzato. Si legge su ilsussidiario.net

siria pingo nuova tronistaTemptation Island, Siria Pingo si candida come tronista di Uomini e Donne poi parla di Martina De Ioannon - L'ex discusso volto di Temptation Island, Siria Pingo, racconta tutta la verità sul rapporto con Martina De Ioannon e poi confessa: "Sarei pronta per il trono di Uomini e Donne". Scrive msn.com

Siria Pingo spiega perché non sente più Martina De Ioannon e tira in ballo Alessia Pascarella che sbotta: “Non sei degna di pronunciare il mio nome” - Siria Pingo spiega perché non sente più Martina De Ioannon e tira in ballo Alessia Pascarella che sbotta: “Non sei degna di pronunciare il mio nome”. Da isaechia.it

