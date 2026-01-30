L' Università festeggia i suoi nuovi 99 dottori di ricerca

Questa mattina l’Università di Udine ha celebrato i suoi 99 nuovi dottori di ricerca durante il decimo Phd Day. La cerimonia si è svolta nel campus, con una grande partecipazione di studenti, docenti e familiari. Tra i premiati, anche gli otto migliori dottori che hanno ricevuto il Phd Award. Una festa che dimostra la crescita e l’impegno dell’ateneo friulano.

Il rettore Montanari e il delegato alla ricerca Pitassio: “Il dottorato è un trait d’union fondamentale tra la ricerca scientifica e lo sviluppo economico, culturale e civile della società” Sono 99 i nuovi dottori di ricerca dell’Università di Udine festeggiati nel decimo Phd Day, che ha anche premiato con il Phd Award gli otto migliori dottori di ricerca. Tra i nuovi talenti dell’Ateneo friulano, il 12 per cento dei quali si è laureato all’estero, 19 appartengono all’area economico–giuridica, 12 a quella umanistica e 68 all’area medico–scientifica. Ogni anno vengono anche premiati, con un riconoscimento del valore di 1500 euro, gli autori delle migliori tesi di dottorato nelle sei aree scientifiche dei corsi dell’Ateneo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

