Ricerca | dal Ministero 1,5 milioni di euro all’Umbria nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza
In arrivo 1,5 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca dell’Umbria, che si sono aggiudicate 1 progetto nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.A livello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
