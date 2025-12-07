Ricerca | dal Ministero 1,5 milioni di euro all’Umbria nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza

7 dic 2025

In arrivo 1,5 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca dell’Umbria, che si sono aggiudicate 1 progetto nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.A livello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

