Come finisce Stranger Things 5 Parte 2 | i segreti del Sottosopra e la verità su Henry?

La seconda parte di Stranger Things 5 finisce con un cliffhanger di ampia portata narrativa: i protagonisti, dopo essere riusciti a sottrarsi al controllo dei militari, penetrano nel Sottosopra con l’obiettivo di mettere finalmente in atto il piano definitivo contro Vecna. Nello stesso frangente, tuttavia, nel mondo dell’Abisso, Henry collega i dodici bambini rapiti, tra i quali figura anche Holly, lungo una gigantesca mente alveare, preparandosi a fronteggiare a sua volta quella presenza che definisce “la cosa nera”. Mike, Will, Dustin, Steve, Joyce, Hopper, Undici e gli altri, una volta che Max è riuscita a evadere dalla “prigione mentale” costruita da Henry, si ritrovano nel nostro mondo, all’interno della stazione radio, per fare il punto sulla situazione e capire come sconfiggere definitivamente Vecna. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

