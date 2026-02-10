Luigia, mamma di una figlia con bisogni speciali, riceve un riconoscimento dallo Stato. Non si tratta solo di una medaglia, ma di un gesto che premia una vita dedicata all’amore e alla cura della propria figlia. La sua storia dimostra come la dedizione e la rispetto possano fare la differenza.

Un riconoscimento che va oltre una medaglia, perché racconta una vita spesa nell’amore, nella cura e nella dignità. È l’onorificenza conferita a Luigia Cardinale, 70 anni, simbolo di abnegazione verso le persone con disabilità gravissima. La cerimonia si è svolta ieri nella prefettura di Rimini, alla presenza della figlia che Luigia assiste da oltre 43 anni, della prefetta Giuseppina Cassone e di Pier Ferdinando Casini, in rappresentanza del Senato della Repubblica. Luigia Cardinale è madre e caregiver a tempo pieno di una figlia con un handicap gravissimo dalla nascita, che non parla e non si alimenta autonomamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vita con la figlia più fragile. Mamma Luigia premiata dallo Stato

