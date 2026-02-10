Un programma scientifico per monitorare il delfino Mimmo

A Venezia è partito un nuovo progetto per seguire da vicino Mimmo, il delfino che da mesi si vede nel Bacino di San Marco. Gli esperti vogliono capire meglio i suoi spostamenti e il suo comportamento, per proteggere meglio questa specie e le acque della città. Il progetto prevede l’uso di strumenti tecnologici e la collaborazione di biologi e volontari. Mimmo ormai è diventato una presenza quasi quotidiana in centro storico, attirando curiosi e appassionati di fauna marina.

A Venezia è stato avviato un progetto di monitoraggio focalizzato su Mimmo, il delfino che da alcuni mesi si aggira nelle acque del bacino di San Marco. Promosso dal Cert dell'università di Padova, si svolge in collaborazione con il Comune di Venezia e la Fondazione Musei Civici - attraverso il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Venezia Bacino Venezia, le acrobazie del delfino Mimmo in laguna Una foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo: il video dell’avvistamento Nella suggestiva cornice della laguna di Venezia, un nuovo avvistamento di mammiferi marini sorprende gli amanti della natura. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Venezia Bacino Argomenti discussi: Didacta Italia 2026: focus sulle nuove attività e progetti della fascia 0-6; Didacta Italia 2026; Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio insieme per potenziare le comunicazioni satellitari oltre l’orbita terrestre; Fieragricola 2026: Dialogo con la ricerca, il format CREA in collaborazione con CIA - CREA. Massimo Giletti ha aperto il programma di oggi de “Lo stato delle cose” parlando delle chat di Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia che parlano di “giro gay”, non limitandosi a raccontare ma mostrando le conversazioni tra i due, dimostrando che, effettivam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.