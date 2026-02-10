Un Posto al Sole anticipazioni al 20 febbraio | Cristina torna a casa

Cristina lascia l’ospedale e torna a casa di Roberto, dopo settimane di cure. Le sue condizioni migliorano e la ragazza può finalmente riabbracciare la famiglia. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari, che sperano in un recupero completo.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio. Le condizioni di Cristina migliorano e lascia l’ospedale per trasferirsi a casa di Roberto. Concluse le ultime rifiniture dello yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina sono pronti a celebrare il traguardo professionale appena raggiunto, quando una notizia inattesa rovina l’atmosfera. Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Intanto Guido finge di non capire, mentre Mariella e Cerruti, utilizzando un’app di incontri, individuano un potenziale pretendente per Bice, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it

