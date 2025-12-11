Burnout docenti il Senato approva Odg su osservatorio permanente | si lavora su pensionamento anticipato e indennità specifiche

Il Senato ha approvato un ordine del giorno sul decreto legge sicurezza n. 159/2025, che prevede l’istituzione di un Osservatorio permanente dedicato al benessere psicofisico dei docenti. L’iniziativa punta a monitorare e affrontare le tematiche legate al burnout e a sviluppare soluzioni come il pensionamento anticipato e indennità specifiche.

Il Senato ha approvato un ordine del giorno sul decreto legge sicurezza n. 1592025 che impegna il Governo a istituire un Osservatorio permanente sul benessere psicofisico del personale scolastico. La decisione rappresenta l'accoglimento di una richiesta avanzata dal sindacato Anief e costituisce un passaggio significativo per il riconoscimento delle problematiche legate allo stress lavorativo nel comparto istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Burnout personale scolastico: dopo l'Immacolata il Senato valuta emendamenti Anief per istituire un Osservatorio permanente sullo stress da lavoro degli over 60 - La X Commissione del Senato esaminerà dal 9 dicembre gli emendamenti

