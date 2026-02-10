Ugreen caricatore da 30w compatto che alimenta tre dispositivi contemporaneamente

Ugreen lancia un nuovo caricatore da 30 watt compatto che permette di alimentare tre dispositivi allo stesso tempo. Il dispositivo è pensato per chi cerca un’unità versatile e facile da portare in tasca. Con tre porte USB, può ricaricare smartphone, tablet e altri gadget senza bisogno di staccare e attaccare più volte. Si presenta come un’opzione interessante anche dal punto di vista dei risparmi, grazie alla sua efficienza e al prezzo contenuto.

Questo approfondimento presenta il caricatore UGREEN 30W 3-Port e sintetizza le sue funzionalità, le caratteristiche principali e le opportunità di risparmio nell'acquisto. Si evidenzia la capacità di alimentare più dispositivi contemporaneamente senza occupare più di una presa, offrendo una soluzione compatta ideale per viaggi e uso quotidiano. caricatore ugreen 30w 3-port. Il modello offre due uscite USB-C e una USB-A, con una potenza complessiva di 30W. Questa configurazione consente la ricarica simultanea di tre dispositivi, ad esempio uno smartphone, degli auricolari e un smartwatch, mantenendo una gestione efficiente dell'energia.

