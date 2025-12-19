Vertice Ue passa la linea Meloni sull' immigrazione Si tratta sui fondi russi
Al vertice Ue di Bruxelles, la linea di Giorgia Meloni sull’immigrazione si afferma tra i leader europei. La discussione sui fondi russi e la delicatezza nel finanziare la difesa dell’Ucraina con beni congelati evidenziano le sfide e le tensioni politiche che attraversano l’Europa, mentre i capi di Stato e di governo cercano un fragile equilibrio tra interessi nazionali e obiettivi comuni.
Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e i leader degli altri venticinque Paesi Ue si riuniscono a Bruxelles, e la riunione del loro Consiglio conferma che finanziare la difesa dell’Ucraina con i beni russi “congelati” in Europa è un’operazione difficilissima. Per questo l’argomento è stato fatto slittare in fondo all’ordine del giorno, e in serata è iniziata una trattativa destinata ad andare avanti nella notte. Il principale ostacolo è il Belgio, e il motivo è comprensibile: nei depositi della società belga Euroclear sono custoditi titoli e altri asset russi per 185 miliardi di euro, quasi il 90% dei 210 miliardi bloccati in Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
