Ucraina droni su Zaporizhzhia Arrivano I generatori del Papa

In Ucraina proseguono gli attacchi russi con raid su Odessa e sulla regione di Zaporizhzhia. I bombardamenti hanno provocato diverse vittime e feriti. Intanto, arrivano i generatori del Papa per aiutare le persone colpite. La situazione resta tesa e difficile per la popolazione locale.

In Ucraina continuano gli attacchi russi. Raid su Odessa e la zona di Zaporizhzhia: si contanto vittime e feriti. Ancora migliaia le persone al freddo e al buio Servizio di Marco Burini TG2000.

