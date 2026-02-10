Ucraina bombe russe sul Donetsk | uccise madre e figlia di 11 anni

Questa mattina, nell’est dell’Ucraina, un attacco russo con bombe plananti ha colpito la regione di Donetsk. Una madre e la figlia di 11 anni sono state uccise nell’attacco. La notizia corre subito, i soccorritori lavorano ancora sui luoghi della tragedia.

Una bambina di 11 anni e la madre sono state uccise in un attacco russo con bombe plananti che stamattina ha colpito la regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore del Donetsk, Vadym Filashkin, aggiungendo che altre 7 persone sono rimaste ferite, fra cui una bambina di 7 anni. Secondo le autorità regionali, inoltre, negli attacchi con droni russi condotti nella notte in diverse zone dell’Ucraina sono rimaste ferite 5 persone, fra cui un neonato e due bambini. Ieri l’ Ucraina aveva aperto all’ esportazione di droni e armi verso i Paesi europei. Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 100226 10:00 Fine diretta: 100226 23:00 12:56 100226 Estonia, Putin pensa di poter superare Usa in astuzia nei colloqui Il presidente russo Vladimir Putin non mostra alcuna intenzione di porre fine all’invasione russa dell’Ucraina e pensa di poter “superare in astuzia” gli Stati Uniti durante i colloqui con Washington su come porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le recenti offensive russe hanno colpito Kiev e Kharkiv, causando blackout e interruzioni del riscaldamento per migliaia di civili.

