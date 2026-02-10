Ubisoft Milano annuncia uno sciopero dopo l’eliminazione dello smart working

I dipendenti di Ubisoft Milano sono pronti a scioperare per tre giorni consecutivi. La motivazione è la decisione dell’azienda di eliminare lo smart working, che aveva permesso a molti di lavorare da casa. La scelta ha suscitato proteste tra i lavoratori, che chiedono di ripristinare le modalità di lavoro flessibili. La situazione resta tesa e il sindacato invita a trovare una soluzione condivisa.

Ubisoft Milano si prepara a tre giorni di sciopero consecutivi dopo la decisione aziendale di eliminare completamente lo smart working. Dal 10 al 12 febbraio, i lavoratori della sede di Assago incroceranno le braccia per contestare il ritorno obbligatorio al lavoro in presenza cinque giorni su cinque. Una scelta arrivata senza preavviso, definita "un fulmine a ciel sereno" dalla Fiom Cgil Milano, che ha acceso un forte malcontento interno. La protesta si inserisce in una fase già delicata per il gruppo Ubisoft, alle prese con una riorganizzazione internazionale e politiche di riduzione dei costi.

