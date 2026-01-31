Olimpiadi Milano-Cortina ma con limitazioni nostalgiche | zone rosse DAD e smart working

A una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, la regione decide di mantenere alcune restrizioni già viste durante il Covid-19. Zone rosse, didattica a distanza e smart working tornano in alcune zone della Lombardia, creando un’atmosfera di restrizioni che ricorda i mesi passati. Le autorità vogliono evitare affollamenti e garantire la sicurezza, ma molti si chiedono come queste misure influiranno sull’evento e sulla vita quotidiana dei cittadini.

A una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la Lombardia sceglie di sfruttare le stesse limitazioni utilizzate durante il periodo del Covid-19. Le autorità, per gestire al meglio l’impatto dei Giochi sulla comunità, hanno pianificato smart working, didattica a distanza e “zone rosse”. Il piano sicurezza, tra zone rosse e trasporti. Come dichiarato dal Comitato, le zone rosse interessate riguardano prevalentemente il fulcro di Milano, tra cui: l’area Sempione, il Villaggio Olimpico e l’arena di Santa Giulia. Altre due zone coinvolte, invece, sono i poli di Rho e Assago. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 6 febbraio Milano accoglierà la torcia olimpica in vista dei Giochi di Cortina 2026.

Milano e Cortina stanno attuando il piano sicurezza in vista dei Giochi invernali.

