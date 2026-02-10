Tutti insieme nella diversità | il Carnevale dei volontari tra giochi truccabimbi e laboratori

Domenica 15 febbraio, la Casa del volontariato di Cervia si riempie di colori e allegria. Volontari, bambini e famiglie si incontrano per giocare, truccarsi e partecipare a laboratori creativi. La giornata punta a coinvolgere tutti, senza distinzione, in un clima di festa e collaborazione.

Domenica 15 febbraio, la Casa del volontariato di Cervia, si trasforma in un colorato laboratorio di creatività per grandi e piccini. L’iniziativa coinvolge famiglie e studenti delle scuole del territorio, che avranno l’occasione di divertirsi insieme imparando il valore della diversità.Il tema.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Diciottomila volontari stanno già lavorando sodo per i Giochi di Milano e Cortina 2026.

