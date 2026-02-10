Turismo Attilio Fontana | Overtourism si potrà contrastare con aiuto AI

Attilio Fontana propone di usare l’intelligenza artificiale per fermare il sovraffollamento nelle zone turistiche. Durante un evento, ha detto che con l’AI si potranno prevedere in anticipo le situazioni di overtourism e intervenire prima che si creino problemi. La sua idea è di usare la tecnologia per gestire meglio i flussi di turisti e ridurre le code e gli assembramenti.

(LaPresse) “Secondo me, questa è una cosa che si potrà contrastare quando si applicherà anche all’interno del turismo l’intelligenza artificiale, perché si potranno prevedere con grande anticipo queste situazioni e quindi intervenire per evitare che si creino degli ingorghi eccessivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione della Bit 2026, a Rho Fiera Milano, rispondendo a una domanda sull’ overtourism. Il governatore esprime poi soddisfazione per come stanno andando le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Attilio Fontana

Attilio Fontana sottolinea l'importanza di mantenere la gestione dei fondi di coesione dell'UE a livello regionale, evidenziando come le Regioni garantiscano qualità e costi più bassi.

Ultime notizie su Attilio Fontana

I due euro per la Fontana di Trevi sono il vero costo dell'overtourism

