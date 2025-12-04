Tumori | EcHo-M fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - In collaborazione con Daiichi Sankyo Ripartire dall'ascolto attivo dei bisogni dei pazienti con tumore metastatico per dare voce alle loro necessità e migliorare il loro percorso di diagnosi e cura. È questo l'impegno di Daiichi Sankyo verso il nuovo scenario dell'oncologia: grazie all'innovazione scientifica, l'aspettativa di vita di chi riceve una diagnosi di tumore in fase metastatica è aumentata notevolmente e con essa sono emerse nuove necessità. Per rispondere a questi bisogni, Daiichi Sankyo promuove EcHo-M, una strategia basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder- clinici, decisori istituzionali, associazioni di pazienti - per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti e della sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori: EcHo-M, fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura

