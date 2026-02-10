Trump vede Netanyahu alla Casa Bianca

Domani alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La visita segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, con discussioni che si concentreranno su questioni di sicurezza e alleanze strategiche. Entrambi i leader sono attesi in un incontro che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri in Medio Oriente.

14.25 Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente degli Usa Trump si incontreranno domani alla Casa Bianca.Il colloquio sarà a porte chiuse.A riferirlo l'ufficio del premier aggiungendo che per il momento non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ai media prima o dopo l'incontro. Netanyahu verrà accompagnato da una delegazione ristretta che include il suo segretario militare,il generale Goffman e il capo ad interim del consiglio di sicurezza nazionale Reich.Non sarà presente la moglie Sara.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana.

Argomenti discussi: Trump contro l'annessione della Cisgiordania, domani vede Netanyahu - La Casa Bianca: Trump è contrario all'annessione israeliana della Cisgiordania; Netanyahu vola da Trump: Iran al centro del dibattito; Iran, Trump e il timore di Israele: il punto sui negoziati; Trump: 'Con Iran dialogo in corso'. Witkoff a Gerusalemme da Netanyahu.

