Trump vede Netanyahu alla Casa Bianca
Domani alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La visita segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, con discussioni che si concentreranno su questioni di sicurezza e alleanze strategiche. Entrambi i leader sono attesi in un incontro che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri in Medio Oriente.
14.25 Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente degli Usa Trump si incontreranno domani alla Casa Bianca.Il colloquio sarà a porte chiuse.A riferirlo l'ufficio del premier aggiungendo che per il momento non sono previste conferenze stampa o dichiarazioni ai media prima o dopo l'incontro. Netanyahu verrà accompagnato da una delegazione ristretta che include il suo segretario militare,il generale Goffman e il capo ad interim del consiglio di sicurezza nazionale Reich.Non sarà presente la moglie Sara.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
