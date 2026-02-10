Trump pronto a cedere due comandi Nato ma non la leadership

Gli Stati Uniti di Donald Trump stanno considerando di cedere il controllo di due dei tre principali comandi della Nato agli alleati europei. La mossa, ancora da confermare ufficialmente, arriva in un momento di tensione tra Washington e i paesi europei. Trump avrebbe deciso di lasciare la leadership, ma senza rinunciare completamente al comando delle operazioni Nato. La notizia, trapelata da un documento riservato, sta facendo discutere tra gli alleati, che vedono questa come una possibile svolta nei rapporti transatlantici.

Secondo un documento riservato ottenuto dalla testata francese La Lettre, gli Stati Uniti di Donald Trump sarebbero pronti a cedere il controllo di due dei tre principali comandi operativi della Nato agli alleati europei. L'Italia dovrebbe assumere la guida del Joint Force Command Naples, responsabile del fianco Sud dell'Alleanza, mentre il Regno Unito prenderebbe in mano il Joint Force Command Norfolk, orientato all'Atlantico del Nord. Germania e Polonia si alternerebbero invece alla testa del JFC Brunssum, sul fianco orientale. A prima vista, sembra un cambiamento storico. Ma basta leggere i dettagli per capire che la sostanza del potere rimane dove è sempre stata.

