trump blocca il nuovo ponte con il canada prima ci devono compensare per quanto fatto per loro

Donald Trump ha deciso di bloccare i lavori per il nuovo ponte con il Canada. Secondo lui, prima devono ricevere un risarcimento per quello che, a suo avviso, gli Stati Uniti hanno già fatto per il paese vicino. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, che ora si concentrano sulle grandi opere di collegamento. La questione rischia di bloccare un progetto importante per il Nord America.

Washington, 10 febbraio 2026 – L’ormai chiaro scontro diplomatico tra Stati Uniti e Canada si sposta sulle infrastrutture strategiche, mettendo nel mirino uno dei progetti di collegamento più ambiziosi del Nord America. Il presidente Donald Trump ha minacciato di bloccare l'inaugurazione del Gordie Howe International Bridge, l'imponente ponte che collegherà Detroit, nel Michigan, alla città canadese di Windsor, in Ontario. Come riportato da Bbc News, il tycoon ha dichiarato via social che l'opera non aprirà finché gli Stati Uniti non saranno "completamente compensati per tutto" ciò che hanno concesso al loro vicino settentrionale in questi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

