Segui la diretta della partita Virtus Bologna contro Treviso, valida per la Serie A basket 2026. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sui momenti salienti dell’incontro. Resta con noi per rimanere informato sull’andamento del match, senza interruzioni o enfasi superflue. Aggiorna la pagina per seguire gli sviluppi e i dettagli più recenti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Perde il pallone anche Alston dall’altra parte. Primo possesso di Treviso. Subito corto Makura da 3. 19:00 Tutto pronto per la palla a 2! 18:59 Pajola, Alston, Akkele, Diouf e Edwards per Bologna al via. 18:59 Macura, Weber, Pinkins, Rahkman e Radosevic per Treviso. 18:56 Le squadre stanno entrando in campo in questo momento. 18:55 Atmosfera veramente calda a Bologna questa sera. 18:50 Fondamentale, per i padroni di casa, non commettere passi falsi. La diretta avversaria, Germani Brescia, con la quale si trova appaiata al primo posto della classifica con 24 punti e uno score di 12 vittorie e 2 sconfitte, sarà impegnata in casa di Cantù, all’ultimo posto dietro Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Treviso, Serie A basket 2026 in DIRETTA: si parte!

