Torna il Carnevale dei Colli | un viaggio in festa lungo tredici piazze

Il Carnevale dei Colli torna nel 2026, offrendo un percorso di festa che si svolgerà in tredici piazze della zona. L’evento, che si concluderà l’8 marzo a Manerbio, rappresenta un’occasione per vivere momenti di aggregazione e tradizione in tutta la regione, con un calendario ricco di iniziative e appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità.

Si chiuderà l’8 marzo a Manerbio, ma il Carnevale dei Colli 2026 comincerà molto prima a lasciare il segno. Prima ancora dell’ultimo carro e dell’ultimo lancio di coriandoli, sarà un lungo viaggio di festa a unire piazze, colline e comunità delle province di Brescia e Mantova, trasformando l’inverno in un racconto collettivo fatto di musica, maschere e colori. Dal 31 gennaio all’8 marzo, il circuito carnevalesco tornerà a disegnare una mappa luminosa con tredici appuntamenti, attraversando centri storici e paesi con un calendario fitto e itinerante. Un filo festoso che lega territori diversi ma accomunati dalla stessa voglia di celebrare il carnevale come momento di incontro e partecipazione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Ad Alberoro torna il "Carnevale dei Bambini": quattro domeniche di festa

Leggi anche: Scivola lungo l'Alta Via dei Colli Euganei: messa in salvo dall'elisoccorso

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carnevale di Viareggio 2026 - La Presentazione dei bozzetti

Argomenti discussi: Il Carnevale dei Ragazzi torna a colorare Sondrio; Pistoia si veste di maschere e colori: tornano le sfilate del Carnevale in piazza della Resistenza; Torna il Carnevale pistoiese. Piazza della Resistenza si colora per tre domeniche spensierate; Ad Alberoro torna il Carnevale dei Bambini: quattro domeniche di festa.

A Madonna di Campiglio torna il Carnevale asburgicoDa domenica 15 a venerdì 20 febbraio torna in scena l'antica tradizione, teatro della kermesse sarà il Grand Hotel Des Alpes, per far rivivere l'atmosfera dei fasti della corte con la principessa Siss ... giornaletrentino.it

Misterbianco, torna il Carnevale dei costumi più belli di SiciliaEvento unico nel suo genere, il Carnevale di Misterbianco è noto per la straordinaria bellezza dei costumi, frutto di mesi di lavoro artigianale, ricerca storica e creatività, che trasformano la città ... livesicilia.it

Il Carnevale di Formia torna con un nuovo tema: Il mondo sottomarino. Quale sarà la mascherà più bella facebook

IL CARNEVALE ZAGAROLESE 2026 STA ARRIVANDO! Torna l’allegria, il colore, la creatività e il divertimento del Carnevale zagarolese. Anche quest’anno tanti appuntamenti con maschere, sfilate, carri, musica e spettacoli. x.com