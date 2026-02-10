Tre bambine curate al Regina Margherita di Torino arrivano dalla Striscia di Gaza

Questa sera a Torino sono arrivate tre bambine dalla Striscia di Gaza. Sono state trasportate all’ospedale Regina Margherita, dove sono state subito ricoverate. Le bambine soffrono di malattie gravi e necessitano di cure specializzate che non potevano ricevere nella loro regione. Un team di medici ha iniziato subito le diagnosi e i trattamenti necessari. Le famiglie sono con loro, in attesa di capire come procedere con le cure.

Tre bambine provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnate dai familiari e affetti da patologie gravi che richiedono cure complesse, sono arrivate a Torino nella tarda serata di lunedì 9 febbraio e sono state ricoverate all’ospedale pediatrico Regina Margherita, dove sono stati avviati i primi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dalla guerra a Gaza al Piemonte, tre giovani – due bambini e un ragazzo – sono stati accolti e curati al Regina Margherita.

