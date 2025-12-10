Da Gaza al Piemonte | due bambini e un ragazzo feriti e malati ricoverati al Regina Margherita

Dalla guerra a Gaza al Piemonte, tre giovani – due bambini e un ragazzo – sono stati accolti e curati al Regina Margherita. Fuggiti dai combattimenti, affrontano sfide che coinvolgono la salute e la speranza di un futuro migliore, simbolo di solidarietà e solidarietà internazionale.

Due bambini e un ragazzo, feriti e malati, in fuga da Gaza hanno trovato accoglienza e cure in Piemonte.Sono stati ricoverati all'ospedale Regina Margherita, mentre i loro familiari sono stati accolti nella città di Torino con il supporto della prefettura e della protezione civile. Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

