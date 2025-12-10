Da Gaza al Piemonte | due bambini e un ragazzo feriti e malati ricoverati al Regina Margherita

Dalla guerra a Gaza al Piemonte, tre giovani – due bambini e un ragazzo – sono stati accolti e curati al Regina Margherita. Fuggiti dai combattimenti, affrontano sfide che coinvolgono la salute e la speranza di un futuro migliore, simbolo di solidarietà e solidarietà internazionale.

Tre bambini di Gaza curati a Torino. Mariam, ha un anno ed è affetta da una sindrome genetica, Fatin, tre anni, e Ahmed, sedici anni, invece, sono rimasti feriti sotto i bombardamenti israeliani #IoSeguoTgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/12/da - facebook.com Vai su Facebook

