Da Gaza al Piemonte | due bambini e un ragazzo feriti e malati ricoverati al Regina Margherita

Dalla guerra a Gaza al Piemonte, tre giovani – due bambini e un ragazzo – sono stati accolti e curati al Regina Margherita. Fuggiti dai combattimenti, affrontano sfide che coinvolgono la salute e la speranza di un futuro migliore, simbolo di solidarietà e solidarietà internazionale.
