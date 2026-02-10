Il Pioppo Futsal perde una partita combattuta contro l’Agrigento Futsal, che vince 5-4 al PalaMoncada di Porto Empedocle. Nonostante una prestazione di alto livello e tante occasioni, i gialloverdi di mister Basile non riescono a portare a casa il risultato. La squadra di casa si impone nel finale, lasciando i giocatori di Monreale con l’amaro in bocca.

Marineo: "C'è rammarico per non aver portato punti a casa, ma stiamo crescendo molto, fiero dei miei compagni!" Sabato pomeriggio amaro per i gialloverdi di mister Basile che escono sconfitti dal PalaMoncada di Porto Empedocle per mano dell’Agrigento Futsal; non bastano una super prestazione e le innumerevoli parete di Marineo al Pioppo Futsal per agguantare punti importantissimi in un campo difficile. Il match parte subito con ritmi altissimi con i locali che assediano la metà campo dei gialloverdi, ma a trovare il vantaggio sono proprio gli ospiti con Ferrara. Il 19 è bravo a credere fino alla fine su un pallone che sembrava terminare in rimessa laterale, recupera la sfera e sorprende Guerrero. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Trasferta amara per il Pioppo Futsal, l’Agrigento Futsal si impone 5-4 nonostante una grandissima prestazione dei gialloverdi

UNDER19 - NEXT MATCH CAMPIONATO U19 2025/2026 - Girone B 13° Giornata Pioppo Futsal U19 VS Virtus Calcio U19 Mercoledì 11 Febbraio Start ore 18:30 Campo "Antonio Giotti" Via Molara Piccola, 97 Aquino (PA) https://maps.app.go - facebook.com facebook