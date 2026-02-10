Totem saltacode al Maggiore | referti risparmiando tempo

All’ospedale Maggiore di Lodi è arrivato un nuovo totem digitale che cambia le cose. Si chiama “saltacoda” e permette ai pazienti di ritirare i referti di laboratorio in modo più rapido e semplice, senza dover passare dal Centro unico di prenotazione. Ora basta avvicinarsi allo sportello automatico, inserire i dati e prendere il referto. Un passo avanti per risparmiare tempo e alleggerire le code.

È entrato in funzione all’ ospedale Maggiore di Lodi, il nuovo totem digitale “saltacoda”, uno sportello automatico che permette il ritiro dei referti di laboratorio senza passare dal Centro unico di prenotazione. La postazione, recentemente riqualificata e aggiornata, si trova al primo piano, nell’area Cup, e consente di ridurre in modo significativo i tempi di attesa, alleggerendo al tempo stesso il carico di lavoro agli sportelli. L’utilizzo è semplice: è sufficiente inserire la tessera sanitaria e il foglio di ritiro consegnato al momento dell’accettazione degli esami. Il referto può essere stampato sul momento oppure salvato su una chiavetta Usb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Totem saltacode al Maggiore: referti risparmiando tempo Approfondimenti su Maggiore Lodi Bollitore elettrico, come usarlo risparmiando energia e tempo Tumori e diagnosi complesse: arriva la rete regionale per condividere i referti in tempo reale Da oggi in Toscana i referti medici vengono condivisi in tempo reale grazie a una nuova rete regionale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Maggiore Lodi Argomenti discussi: Totem saltacode al Maggiore: referti risparmiando tempo; Novità all'ospedale di Lodi: è attivo il nuovo totem salta coda; Novità all' ospedale di Lodi | è attivo il nuovo totem salta coda. Novità all'ospedale di Lodi: è attivo il nuovo totem salta codaSi tratta di uno sportello automatico digitale che consente agli utenti di ritirare i referti di laboratorio senza passare dagli sportelli del Centro Unico di Prenotazione ... msn.com

