Tumori e diagnosi complesse | arriva la rete regionale per condividere i referti in tempo reale

Da oggi in Toscana i referti medici vengono condivisi in tempo reale grazie a una nuova rete regionale. La diagnostica cambia passo: i risultati delle analisi non si stampano più, ma si trasmettono digitalmente, permettendo ai medici di intervenire subito. La rete mira a velocizzare le diagnosi, soprattutto per i casi più complessi, come i tumori. Con questa novità, le strutture sanitarie della regione puntano a migliorare i tempi di risposta e la qualità delle cure.

FIRENZE – La diagnostica toscana cambia pelle e abbandona il supporto fisico per abbracciare il virtuale. Il vecchio vetrino da analizzare al microscopio lascia il posto a immagini digitali ad alta risoluzione. È la svolta della “patologia digitale”, un progetto che porta l’innovazione tecnologica dentro i laboratori di analisi pubblica della regione. Il sistema permette di trasformare i campioni di tessuti e cellule in file dettagliati. Queste immagini non restano isolate, ma viaggiano su una nuova piattaforma informatica unica. Il vantaggio è immediato: i patologi possono consultare i casi anche a distanza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Una nuova piattaforma permette di osservare direttamente come le cellule tumorali reagiscono agli stimoli meccanici.

I tumori dell'esofago e dello stomaco spesso si presentano con sintomi tardivi, rendendo importante una diagnosi precoce.

