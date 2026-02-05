Murtazaliev ha chiesto un nuovo incontro contro Kelly dopo il verdetto controverso nel loro match a Newcastle. La decisione del giudice ha scatenato polemiche e ora il pugile russo spinge per una rivincita, convinto di aver meritato la vittoria. Il rematch IBF sembra sempre più vicino e il mondo del pugilato osserva con attenzione.

rematch ibf murtazaliev-kelly sta attirando nuovamente l’attenzione del mondo pugilistico, dopo un match deciso al Newcastle Arena che ha visto Josh Kelly salire sul trono dei pesi 154 libbre a scapito di Bakhram Murtazaliev. La serata ha lasciato dubbi non tanto sul verdetto, quanto sull’interpretazione dell’ultimo round, che ha acceso una dinamica particolare tra ufficiali di gara e tifosi. Kelly è stato dichiarato vincitore per decisione di maggioranza, con Murtazaliev alle sue spalle nell’esito. Il punto focale è stato il dodicesimo round, segnato da una valutazione divergente tra i giudici: una scheda ha assegnato un 10-10, mentre un’altra ha premiato l’avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Murtazaliev chiede la rivincita IBF dopo il punteggio controverso

Approfondimenti su Murtazaliev Kelly

Dopo aver vinto il titolo IBF dei pesi juniorwelter, Kelly guarda ora con interesse a Benn.

Aryna Sabalenka, dopo la sconfitta contro Nick Kyrgios nella 'Battaglia dei sessi', ha espresso la volontà di affrontarlo nuovamente, sottolineando la necessità di apportare alcune modifiche alla propria prestazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Murtazaliev Kelly

Battaglia dei Sessi 2, Sabalenka chiede la rivincita a Kyrgios: Ma su un campo regolamentareAryna Sabalenka se ne infischia della critiche e rilancia, sfidando Nick Kyrgios a una nuova puntata della Battaglia dei sessi. La numero uno del mondo ha ufficialmente chiesto all’australiano la ... gazzetta.it