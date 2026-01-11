Nel 2026, il mondo Marvel assisterà al ritorno di uno dei suoi personaggi più iconici: Punisher. La miniserie, in arrivo su Disney+, presenterà un nuovo logo che anticipa il debutto di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe. Questa fase segna un momento importante per i fan, pronti a seguire le nuove avventure di un vigilante dal carattere deciso e senza compromessi.

Il 2026 segna il ritorno ufficiale di uno dei vigilanti più amati e brutali della Marvel: Frank Castle. In vista della sua attesa Presentazione Speciale su Disney+, è stato svelato il nuovo logo di Punisher, un cambiamento che non è solo estetico, ma profondamente legato alla trama che vedremo nell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). Dopo il successo della serie Netflix, Jon Bernthal riprende il ruolo di Frank Castle, seguendo le orme del Daredevil di Charlie Cox. Il Punitore si prepara a un anno da protagonista: lo vedremo infatti sia sul grande schermo in Spider-Man: Brand New Day, sia nel suo speciale dedicato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Punisher: Svelato il nuovo logo della miniserie dell’MCU per il debutto su Disney+

Marvel ha svelato il nuovo logo di Punisher. Debutterà sulla variant cover di The Punisher #1, illustrato da Adam Ross. - facebook.com facebook