The Galaxy S26&039;s Entire Spec Sheet Just Leaked and Samsung Hasn&039;t Even Announced Unpacked Yet

La scheda tecnica completa del Galaxy S26 è trapelata prima dell’annuncio ufficiale di Samsung. I dettagli sui prezzi e le caratteristiche principali sono già circolati, alimentando l’attesa tra gli appassionati. La presentazione ufficiale si avvicina, ma intanto i rumor si fanno sempre più concreti.

l'attesa per la gamma samsung galaxy s26 si sta trasformando in informazioni concrete sui dettagli tecnici e sui prezzi previsti. le fonti affidabili indicano elementi condivisi con le generazioni precedenti e aggiornamenti mirati, soprattutto in ambito batteria, ricarica rapida e fotocamere. l'orizzonte di lancio si avvicina, con un possibile annuncio ufficiale durante un evento dedicato e le pre-ordinazioni che potrebbero aprirsi contemporaneamente al reveal. samsung galaxy s26 specs. caratteristiche principali del modello base. dimensioni: 149.6 x 71.7 x 7.2 mm. peso: 167 g. display: 6.3? dynamic amoled 2x; risoluzione 2340×1080; 120 Hz; gorilla armor 2.

