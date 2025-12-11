La stagione di prosa continua al teatro degli Atti con Anna Ghiaccio In scena Isadora Angelini

La stagione di prosa al Teatro degli Atti prosegue con

Una storia di amore e di dolore, di mistero e perdita, con una sola intensa voce narrante ad accompagnare il pubblico tra l’emozione e il gelo del cuore. Anna Ghiaccio è il personaggio che dà il nome allo spettacolo firmato dalla talentuosa drammaturga e regista Rita Frongia, in scena al Teatro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it