Testa a testa Cuori-Taratatà boom per il pattinaggio di Milano-Cortina

Questa sera Milano ha visto un vero testa a testa tra il pattinaggio di scena a Cortina e il successo della serie Cuori su Rai1. La gara di pattinaggio ha attirato un grande pubblico, mentre la fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati ha conquistato oltre 2 milioni di spettatori, confermando il suo grande appeal tra gli italiani.

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Cuori, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, conquistare una media di 2.940.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Taratatà con Paolo Bonolis ha debuttato invece con una media di 2.333.000 spettatori pari a uno share del 18.1%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico registrano una media di 2.626.000 spettatori pari al 13.3%. Su Italia1 il film Taken 3 - L'ora della verità con Liam Neeson ha segnato 1.004.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 329.000 spettatori (2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

I dati degli ascolti tv di lunedì 9 febbraio mostrano come Cuori 3 su Rai 1 abbia conquistato il pubblico con una buona performance.

Ieri sera, lunedì 9 febbraio, i programmi più visti sono stati Cuori su Rai1, che ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori con il 17,4%, e Taratata, che ha debuttato con l’18,1%.

Paolo Bonolis sfida Cuori 3 in prima serata Lunedì 9 febbraio è stato un duello di ascolti tv tra Canale 5 e Rai 1. Paolo Bonolis ha debuttato con “Taratatà” su Canale 5, uno show dedicato ai live della Festa della Musica, subito dopo La Ruota della Fortuna. - facebook.com facebook