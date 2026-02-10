Terni mostra collettiva ‘Amore è…Fantasy Love Art’ | Abbraccio creativo tra generazioni e linguaggi differenti

Terni apre una mostra che unisce generazioni e stili diversi. La mostra ‘Amore è…FantasyLoveArt’ si tiene al laboratorio polifunzionale della Biblioteca comunale, che ancora una volta si conferma come un punto di incontro per l’arte e la cultura. Qui, artisti di diverse età espongono le loro opere, creando un vero e proprio abbraccio tra creatività differenti. La città si prepara a visitare questa esposizione che promette di sorprendere per varietà e originalità.

Un progetto autogestito che celebra la libertà espressiva. L’inaugurazione è prevista mercoledì 11 febbraio (ore 17) Il laboratorio polifunzionale della Biblioteca comunale, conferma la vocazione di centro di fermento artistico e culturale. A partire da mercoledì 11 e fino a domenica 15 febbraio ospiterà la mostra collettiva di pittura e fotografia “Amore è. FantasyLoveArt”. Una mostra che entra nel novero degli eventi valentiniani che animeranno la città fino all’inizio del prossimo mese. Dopo il primo appuntamento dell’anno, gli artisti tornano a unirsi in un progetto autogestito che celebra la libertà espressiva.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, Craving Art presenta

A Terni l’amore ha radici antiche: gli eventi per San Valentino tra arte, storia e romanticismo(TurismoItalianews) San Valentino è stato il martire cristiano nato proprio a Terni, di cui è stato anche vescovo nel III secolo d.C. prima di essere giustiziato il 14 febbraio del 273 d.C. Secondo la ... turismoitalianews.it

