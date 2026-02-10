Terni apertura palestra GreenTheory | Gestione dei titoli di accesso divergente rispetto agli impegni assunti in fase di transizione

Terni si prepara ad affrontare una nuova fase con l’apertura della palestra GreenTheory. Gli ex clienti della ‘Conti Wellness’ hanno diffuso una nota in cui lamentano divergenze tra i titoli di accesso e gli impegni presi durante la transizione. La situazione ha sollevato polemiche tra gli iscritti, che chiedono chiarezza e risposte sulla gestione delle loro iscrizioni.

Riceviamo e pubblichiamo una presa di posizione congiunta degli ex abbonati della palestra ‘Conti Wellness’. Nella giornata di lunedì 9 febbraio è partita la nuova gestione GreenTheory, negli spazi di strada di Cospea. A breve ne è prevista una ulteriore nel centro cittadino. “Gli ex abbonati della palestra ‘Conti Wellness’ sollecitano un chiarimento pubblico in merito alla gestione dei servizi sportivi a seguito del passaggio di proprietà alla società "GreenTheory". Gli utenti, titolari di abbonamenti mensili e annuali in corso di validità, acquistati specificamente per la frequenza dei corsi, rilevano una gestione dei titoli di accesso divergente rispetto agli impegni assunti formalmente in fase di transizione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Palestra Terni, Roberto Pastura: “Unicoop sceglie di tagliare e dismettere. Un tradimento degli impegni assunti al momento dell'acquisizione di Superconti” Roberto Pastura, consigliere comunale di Terni, critica Unicoop per aver deciso di tagliare e dismettere Superconti, secondo lui un tradimento degli impegni assunti al momento dell’acquisizione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Terni Palestra Argomenti discussi: Terni, apertura palestra GreenTheory: Gestione dei titoli di accesso divergente rispetto agli impegni assunti in fase di transizione; Terni, apertura ‘GreenTheory’: Incubo per i residenti. Sì al fitness, ma anche alla vivibilità; Il fitness di lusso conquista corso Vecchio, lavori in corso a palazzo Briganti. Palestre della salute,la Regione accredita altre due nuove strutture gestite dal direttore...TERNI C’è un filo che lega le Piscine dello Stadio con Kineo, struttura sportiva di Gubbio. Si tratta della palestra della salute che a Terni si è fermata con la sospensione dell’attività ... ilmessaggero.it #Terni, apertura ‘ #GreenTheory’: « #Incubo per i #residenti. Sì al #fitness, ma anche alla #vivibilità» x.com San Valentino Arte. . San Valentino Arte ...fino al 22 febbraio Museo Diocesano e Capitolare Terni ORARI apertura dal martedì al venerdì 16.30 - 19.30 sabato e domenica 10.30-13.00 / 16.30 - 19.30 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.