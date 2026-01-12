Terni Roberto Pastura | Unicoop sceglie di tagliare e dismettere Un tradimento degli impegni assunti al momento dell' acquisizione di Superconti
Roberto Pastura, consigliere comunale di Terni, critica Unicoop per aver deciso di tagliare e dismettere Superconti, secondo lui un tradimento degli impegni assunti al momento dell’acquisizione. Insieme alla collega Elena Proietti Trotti, annunciano l’intenzione di depositare un’interrogazione urgente al Sindaco e all’Assessore competente, per chiedere chiarimenti e assumere una posizione di tutela nei confronti di un settore strategico per la città.
“Come consigliere comunale e capogruppo di Fdi a Terni insieme alla collega Elena Proietti Trotti, depositeremo un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e all’Assessore competente perché non possiamo restare a guardare mentre si consuma quello che appare come un vero e proprio smantellamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
