Terni Roberto Pastura | Unicoop sceglie di tagliare e dismettere Un tradimento degli impegni assunti al momento dell' acquisizione di Superconti

Roberto Pastura, consigliere comunale di Terni, critica Unicoop per aver deciso di tagliare e dismettere Superconti, secondo lui un tradimento degli impegni assunti al momento dell’acquisizione. Insieme alla collega Elena Proietti Trotti, annunciano l’intenzione di depositare un’interrogazione urgente al Sindaco e all’Assessore competente, per chiedere chiarimenti e assumere una posizione di tutela nei confronti di un settore strategico per la città.

