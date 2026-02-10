Ternana serve la riscossa E Liverani difende i suoi

La Ternana si trova a un punto critico e cerca di reagire dopo le ultime sconfitte. Liverani difende i suoi giocatori e chiede più compattezza, mentre i tifosi sono sempre più delusi per le prestazioni e i risultati. La squadra deve trovare subito una svolta, altrimenti il rischio di perdere terreno in classifica cresce di giorno in giorno.

Le Fere soffrono e fanno soffrire i tifosi. La mancata vittoria di Pontedera ha aggiunto ulteriori preoccupazioni in merito all’espressione e alla tenuta mentale della squadra, dunque anche in merito alle prospettive di rimonta verso posizioni di spicco in zona playoff. Il periodo deludente continua e per spezzarlo servono subito due grandi prove in partite molto complicate, contro il Ravenna (giovedì ore 20.30 al “Liberati“, biglietti a prezzi scontati) e lunedì prossimo sul campo del Pineto che è uno dei team da tenere assolutamente nel mirino. Per giunta, in entrambe le gare potrebbe persistere l’assenza di Capuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, serve la riscossa. E Liverani difende i suoi Approfondimenti su Ternana Liverani Pontedera-Ternana 2-2, Fabio Liverani: "Costruito tanto ma presi gol troppa facilità. Alla squadra serve sempre equilibrio" Dopo il pareggio per 2-2 contro il Pontedera, Liverani non nasconde le critiche alla sua squadra. Ternana, la classifica torna a sorridere. Liverani: "La squadra è in crescita" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ternana Liverani Argomenti discussi: Ternana, serve la riscossa. E Liverani difende i suoi. Ternana, al Liberati per il riscatto. Serve la svolta contro la TorresLe Fere vogliono tornare al successo. Il tecnico ospite: Siamo sempre pronti a giocare le nostre carte ... msn.com Un punto che alla fine non serve a nessuno, ne al Pontedera in chiave salvezza ne alle Fere per la corsa Playoff. Ternana subito in vantaggio grazie ad una rovesciata di Pettinari, nella ripresa pareggio all’ ottavo di Yeboah, nuovo vantaggio ospite con Pettina facebook

