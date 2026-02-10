Ternana serve la riscossa E Liverani difende i suoi

La Ternana si trova a un punto critico e cerca di reagire dopo le ultime sconfitte. Liverani difende i suoi giocatori e chiede più compattezza, mentre i tifosi sono sempre più delusi per le prestazioni e i risultati. La squadra deve trovare subito una svolta, altrimenti il rischio di perdere terreno in classifica cresce di giorno in giorno.

Le Fere soffrono e fanno soffrire i tifosi. La mancata vittoria di Pontedera ha aggiunto ulteriori preoccupazioni in merito all’espressione e alla tenuta mentale della squadra, dunque anche in merito alle prospettive di rimonta verso posizioni di spicco in zona playoff. Il periodo deludente continua e per spezzarlo servono subito due grandi prove in partite molto complicate, contro il Ravenna (giovedì ore 20.30 al “Liberati“, biglietti a prezzi scontati) e lunedì prossimo sul campo del Pineto che è uno dei team da tenere assolutamente nel mirino. Per giunta, in entrambe le gare potrebbe persistere l’assenza di Capuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

